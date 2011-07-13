В Украине открыто более 70% пляжей

В Украине работает 678 (72,4%) пляжей: 640 - на морском и 38 - на речном побережье.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, всего в текущем оздоровительном сезоне должны действовать 936 пляжей и рекреационных зон в Автономной Республике Крым, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Херсонской областях, г. Севастополе, которые имеют выход на морское побережье, из них 885 морских (94,7%) и 51 речной пляж, в том числе и в Киеве на р. Днепр.

Проводится постоянный лабораторный контроль качества морской и речной воды. Исследованы 511 проб воды, из них 359 (70%) проб морской и 152 – речной. При этом 3,7% (19) проб воды, которые были исследованы, не отвечают требованиям стандарта на микробное загрязнение по индексу ЛКП (лактозопозитивные кишечные палочки) и пр. Самое большое количество несоответствующих проб на этой неделе взято из рек – 5,9 % из 152 исследованных проб (морская вода – 2,8% из 359).