В Киеве новый аквапарк может "завалить" столичное метро

Через три дня на Оболонском проспекте в Киеве должно состояться открытие второй части ТРЦ «Дрим таун», а вместе с ним - грандиозного «Аквапарка юрского периода Dream Island». Специалисты отмечают, что возведение таких мощных комплексов над метро, что имеет место в данном случае, - это огромная ответственность и серьезная работа, а стопроцентных гарантий безопасности ни при каких обстоятельствах никто дать не может. Об этом пишет сегодня газета “Україна молода” ((№ 118 (4125)),

Новый комплекс, по словам владельцев центра, станет самым большим в СНГ и одним из крупнейших в Европе. Посетителей он должен поразить не только размерами, но и невероятным количеством видов отдыха - 14 водных горок, все виды саун, детские площадки и прочее. Жители же Оболонского района побаиваются, что и новый, и старый «монстры» вот-вот завалятся. Некоторые специалисты это предостережение разделяют: «надежная подушка» под фундаментом не обещает полной безопасности, да еще и над метро неглубокого залегания. Как отмечает газета, людей пугают сильные вибрации, которые вызывает движение поездов и которые могут отрицательно повлиять на прочность конструкции (метро «Минская», например, расположена на глубине 20 метров).

Со своей стороны администрация ТРЦ, услышав об общественных волнениях, заявила, что «такая «подушка» (основа, на которой стоит фундамент) выдержит даже небоскреб». Кроме того, гендиректор застройщика - DFN «Киевметрострой» Владимир ПЕТРЕНКО заверил в интервью одной из газет, что опорные системы здания выведены за пределы тоннелю и никоим образом не оказывают на него давление.

В то же время геодезист, бывший работник «Киевгорстроя» Анатолий (фамилии просил не называть), сказал изданию такое: «Бетонная «подушка» - основа, на которую ставится фундамент. Она нужна для того, чтобы сделать его стабильным и надежным, с минимальным проседанием. Однако это совсем не залог безопасности. Нужно учитывать фактор, что сооружение построено над метро, где постоянно чувствуются толчки от движения поездов».

Не вызывает доверия конструкция и у бывшего главного архитектора столицы Владимира ЖАРИКОВА: «Это же все временно. Можно говорить, что метро выдержит, можно сказать, что нет. Но всегда есть что-то, чего никто не учел. И именно такие пробелы в работе могут вызывать трагедии».

Геодезист также добавил, что в значительной мере на прочность здания также влияет работа людей, ведь наименьшая ошибка одного человека может повлечь катастрофу. «Важную роль играет человеческий фактор - осознание каждым из участников строительства ответственности за жизнь и безопасность многих людей», - сказал он.

«Строительство над метро - это огромная ответственность, брать на себя которую не каждый отважится. Это очень серьезная работа, которая стоит серьезных денег. Стопроцентных гарантий ни при каких обстоятельствах никто дать не может», - продолжил геодезист.

С другой стороны, специалист считает, что волну беспокойства вызывает еще и то, что строительство больших объектов над метро - практика в Украине нераспространенная. Она требует максимум ответственности и средств. Тогда как за границей, как-то в США и Японии, подобное явление - достаточно привычное.