В Украине проверят все курортные зоны

Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ поручил провести дополнительные проверки экологического и эпидемиологического состояния курортных зон Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьера, такое поручение А.КЛЮЕВ дал на совещании в понедельник, 11 июля.

По его словам, в первую очередь дополнительные проверки необходимо провести на побережье Черного и Азовского морей.

А.КЛЮЕВ заявил, что особый акцент необходимо сделать на детских учреждениях.

Среди прочего речь идет о проверке соблюдения установленных санитарных правил и норм.

Кроме этого первый вице-премьер-министр дал ряд дополнительных поручений, касающихся усиления контроля за соблюдением правил пожарной безопасности на объектах социального обслуживания населения, в детских оздоровительных и учебных заведениях, учреждениях здравоохранения, а также в местах проведения массовых мероприятий.