В Украине усилят контроль за санитарными нормами

Правительство поручило усилить контроль над соблюдением санитарных норм и правил по обеспечению санитарного и эпидемического благополучия в заведениях оздоровления и отдыха.

Соответствующее решение принято Кабинетом министров сегодня, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

Кроме этого, председателю Совета министров Крыма, главам областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций поручено постоянно проводить мониторинг инфекционных заболеваний и текущий анализ эпидемической ситуации.

Чтобы не допустить повторения ситуации по вспышкам инфекционных болезней, которые имели место в последнее время в нескольких регионах Украины, Кабмин выдвинул требование обеспечить проведение внеочередных обязательных профилактических медицинских осмотров

Обеспечить их поручено главному государственному санитарному врачу Украины Анатолию ПОНОМАРЕНКО.

Медосмотры должны пройти работники отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых связана с обслуживанием населения и может привести к распространению инфекционных болезней. Также будет проверяться наличие личной медицинской книжки.