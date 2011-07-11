Кому теперь принадлежит Республиканская больница?

Высший хозяйственный суд Украины подтвердил за государством право собственности на здания по ул. Сагайдачного/Игоревской, 10/5 в Киеве, где расположена Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

Проведенной в 2010 году прокуратурой Киева проверкой был установлен факт незаконной приватизации АСК «Укрречфлот» нежилых помещений больницы.

По результатам проверки в Хозяйственный суд города Киева был подан иск о признании права собственности на эти помещения за государством. Решением этого суда от 6 декабря 2010 года иск был удовлетворен.

В то же время постановлением Киевского апелляционного хозяйственного суда от 9 марта этого года по апелляционной жалобе АСК «Укрречфлот» данное решение суда первой станции было отменено и в иске отказано.

Прокуратурой столицы была подана в Высший хозяйственный суд Украины кассационная жалоба, которая постановлением от 5 июля удовлетворена, и решение суда от 6 декабря 2010 года оставлено в силе. Право собственности на помещения, в которых размещается больница, признано за государством.