Украина запретила ввоз овощей из Евросоюза

Украина временно запретила импорт из стран Евросоюза некоторых продуктов растительного происхождения без предоставления официального документа о проведенных исследованиях на наличие бактерии группы кишечной палочки.

Об этом сообщает Госветфитослужба Украины.

В список запрещенных продуктов внесены картофель, помидоры, лук, капуста, морковь, свекла, огурцы, бобовые и некоторые другие.

Такое решение принято Министерством аграрной политики и продовольствия Украины и Главной государственной инспекцией по карантину растений с целью предупреждения ввоза на территорию Украины опасных продуктов растительного происхождения.

Напомним, в Европе от кишечной инфекции, вызванной бактерией E.coli, уже погибли более 50 человек.

Число заразившихся кишечной палочкой в Европе превысило 4 тыс. человек.

Опасная кишечная инфекция в Европе изначально была зафиксирована на севере Германии. Сначала эксперты полагали, что источником болезни стали импортированные из Испании огурцы, помидоры и салат.

Случаи инфекции зафиксированы в 12 странах.

lb.ua