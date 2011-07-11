Срочно нужна помощь девочке, больной раком!

У Растегаевой Жени, 1994 года рождения, проживающей в г. Мариуполе Донецкой области, - лимфогранулематоз, склеронодулярный вариант, 3Б стадия.

10 месяцев лечения не принесли ожидаемого эффекта, а только боль, страх, отчаяние и «ничего больше не хочу». Но шанс все таки всегда! Врачи предлагают Жене мегадозовую химию и аутотрансплантацию периферической стволовой клетки в Донецке на базе Института неотложной и восстановительной хирургии им. Гусака уже в середине августа 2011 г.

Маме выдали список лекарств. По предварительным расчетам «тянет» на 100 тысяч гривень. Пока собрано лишь 10 тысяч 400 грн.

Недостает - почти 90 тысяч гривень. За полтора месяца собрать ее родителям просто не под силу. Они финансово истощены предыдущим лечением.

Волонтеры девочки обращаются в украинские фонды (безответно), распространяют информацию о срочном сборе в Интернете. Но пока видимых сдвигов нет.

Мама сейчас находится вместе с дочерью на лечении в Донецком областном детском онкогематологическом центре ИНВХ им. Гусака. Кроме Жени в семье есть еще один ребенок и бабушка. Мама уволилась с работы в связи с необходимостью ухаживать за дочерью, разбитой химией. Отец работает трактористом.

Документы и история Жени более подробно изложена тут:

http://www.donor.org.ua/index.php?modul ... 11&id=9511

http://www.donor.org.ua/index.php?modul ... 14&id=1597

Помочь Жене можно, перечислив деньги на счет в ПриватБанк № 6762462053514441.

Мама Растегаева Галина Константиновна (097)336-25-76, (099)203-52-15

Волонтер Маша Карпович (050)636-84-11