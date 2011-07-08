Верховная Рада приняла в целом пенсионную реформу

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 248 из 328 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

«За» голосовали народные депутаты из фракции Партии регионов - 188, из фракции НУ-НС - 11, из группы «Реформы ради будущего» - 18, из фракции Народной партии - 20 и внефракционные - 11.

Не голосовали в полном составе фракции "БЮТ-Батькивщина" и Коммунистической партии Украины.

Рассмотрение законопроекта длилось почти 9 часов.

Законом предусматривается ограничить максимальный размер пенсии на уровне 10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность (с 1 апреля 2011 года - 7,64 тыс. грн.); уменьшить размер пенсии с 90 до 80% зарплаты госслужащим; выплату досрочной (за полтора года ) пенсии госслужащим, депутатам, прокурорам, судьям проводить только для неработающих пенсионеров; ограничить заработок для назначения пенсии народным депутатам, судьям, прокурорам, военнослужащим суммой заработной платы, на которую начисляется единый соцвзнос, как для других категорий пенсионеров.

Кроме того, законом предусматривается повысить пенсионный возраст для мужчин-госслужащих до 62 лет, начиная с 2013 года, постепенно в течение 4 лет этот возраст будет предельным, институт продления пребывания на госслужбе будет отменен. Также предусмотрено назначение досрочных пенсий народным депутатам в случае окончания их депутатских полномочий не за два года до достижения пенсионного возраста, а за полтора.

С целью улучшения условий пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы при выходе на пенсию предлагается ввести одноразовую помощь в размере 10 назначенных им пенсий.

Предполагается также постепенно, на протяжении 10 лет, увеличить необходимую выслугу для назначения пенсии военнослужащим и некоторым другим лицам с 20 до 25 лет, внедрив при этом ее календарное исчисление.

Для заинтересованности лиц в длительной трудовой жизни предполагается упростить механизм увеличения размера пенсии по выбору лица при отсрочке срока выхода на пенсию, в пределах первых 5 лет повышать пенсии на 0,5% за каждый месяц более позднего выхода на пенсию, в случае работы свыше 5 лет - увеличивать на 0,75% при выходе на пенсию. При этом, достигнув пенсионного возраста, от лица не потребуется обращение в пенсионные органы об отсрочке назначения пенсии.

Предполагается также повысить минимально необходимый страховой стаж для получения пенсии по возрасту с 5 до 15 лет, а для вновь назначенных пенсий - повысить нормативную продолжительность страхового стажа для назначения пенсии по возрасту в минимальном размере для женщин с 20 до 30 лет и для мужчин с 25 до 35 лет.

Кроме того, предусмотрено, что пенсионный возраст для женщин, получающих пенсию в соответствии с общим законом, будет повышен с 55 до 60 лет, начиная с 1 сентября 2011 года, с постепенным увеличением его на 6 месяцев ежегодно на протяжении 10 лет. Возраст для женщин для получения государственной соцпомощи будет повышен с 58 до 63 лет.

Законопроектом предусмотрены компенсаторы в связи с повышением пенсионного возраста для женщин: за каждые полгода более позднего выхода на пенсию женщина получит увеличенную на 2,5% пенсию (за 5 лет отсрочки пенсия увеличится на 25%); в течение 3 лет предлагается предоставить возможность добровольного выхода на пенсию неработающим женщинам по достижению 55 лет.

Для уменьшения диспропорций в размерах пенсий, назначенных в разные годы, предлагается пересмотреть порядок назначения, перерасчета пенсий: для назначения пенсии брать размер средней зарплаты за 3 календарных года, предшествующих году обращения за назначением пенсии, а перерасчет пенсии проводить со средней зарплаты, по которой назначена (перечислена) пенсия; производить перерасчет пенсий работающим пенсионерам, получающим пенсию за выслугу лет, но после достижения пенсионного возраста; проводить назначения пенсий по зарплате только по данным персонифицированного учета, а по желанию лица с учетом заработной платы за 60 месяцев до внедрения персонифицированного учета - до 1 июля 2000 года; усовершенствовать механизм исчисления коэффициента зарплаты для лиц, получавших пособие по безработице, либо осуществлявших уход за ребенком до 3 лет, ребенком-инвалидом.

Законом определяются параметры функционирования II уровня (накопительного) пенсионной системы. Перечень страховых взносов в накопительный пенсионный фонд предлагается внедрить, начиная с года, в котором будет обеспечена бездефицитность бюджета Пенсионного фонда (ПФ). Предполагается, что второй уровень будет основан на таких параметрах: участниками этой системы будут лица, которым на дату внедрения системы исполнилось не более 35 лет; размер страхового взноса составит 2% с последующим его ежегодным повышением на 1% до достижения 7%; администрирование страховых взносов накопительной системы будет осуществлять ПФ.

Через 2 года после начала уплаты страховых взносов по накопительной системе ее участники будут иметь право выбрать негосударственные пенсионные фонды для накопления пенсионных средств.