В Украине больше людей умирает, чем рождается

В Украине в первом полугодии 2011 года родилось 194 тыс.чел., умерло - почти 286 тысяч.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минюста.

В то же время, сообщил министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ со ссылкой на статистические данные органов регистрации актов гражданского состояния Министерства юстиции, в первом полугодии 2011 года в Украине продолжилась позитивная тенденция к снижению количества зарегистрированных смертей.

Так, если в первом полугодии 2010 года в стране было зарегистрировано почти 336 тыс. смертей, то за этот же период 2011 года – почти 286 тыс. смертей, что почти на 15% меньше прошлогодних показателей.

При этом, по итогам ІІ квартала текущего года рождаемость превысила смертность сразу в четырех регионах Украины. В частности, в Волынской области – на 1 процент, в Закарпатской области – на 3 процента, в Киеве – на 3,5 процента, в Ривненской области – на 4 процента.

В то же время, количество смертей в Украине все еще превышает количество рождений. Так, если в прошлом году количество актовых записей о смерти превышали записи о рождении почти на 34%, то на протяжении первого полугодия текущего года этот показатель хотя немного и уменьшился, однако остался приблизительно на том же уровне – 32%.

В целом, сообщил министр юстиции, на протяжении первого полугодия 2011 года органами регистрации актов гражданского состояния было составлено почти 194 тыс. актовых записей о рождении, актовых записей о смерти - почти 286 тысячах.