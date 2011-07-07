В Южной Корее разрешили лечение инфаркта стволовыми клетками

Южнокорейская фармкомпания будет продавать лекарство на основе стволовых клеток для пациентов, перенесших инфаркт. Как сообщает The Star, FCB-Pharmicell стала первой в мире компанией, получившей одобрение надзорных органов на торговлю данным методом лечения.

Разрешение на продажу препарата Hearticellgram-AMI выдало Управление по надзору за продуктами и лекарствами Южной Кореи (Korea Food and Drug Administration, KFDA). Это лекарство изготовлено на основе соматических стволовых клеток, которые получают из костного мозга пациентов, передает Лента.ру.

После этого культура клеток выращивается в лаборатории, чтобы увеличить их популяцию. Затем стволовые клетки вводятся непосредственно в коронарные сосуды с током крови попадают к пораженным участкам сердечной мышцы. Эти клетки заменяют кардиомиоциты, поврежденные в результате инфаркта.

Клинические испытания Hearticellgram-AMI длились около шести лет. В ходе исследований было установлено, что сократительная функция сердца у пациентов, перенесших инфаркт увеличивалась в среднем на шесть процентов после одной инъекции препарата.