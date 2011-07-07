Новый закон поможет процессу реформ в медицине

Благодаря стартовавшей реформе здравоохранения будет улучшено качество и эффективность медицинской помощи. Реформа системы здравоохранения начнется в четырех регионах Украины: Винницкой, Днепропетровской, Донецкой областях, а также в городе Киев. Это предусматривает принятый Верховной Радой законопроект № 8603 «О порядке проведения реформирования системы здравоохранения в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой областях и г. Киев», заявила народный депутат, член парламентской фракции Партии регионов, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева, выступая сегодня с парламентской трибуны.

Она напомнила, что в первом чтении этот законопроект был принят в июне, с тех пор комитет получил около 80 предложений по усовершенствованию данного документа, и большинство поправок народных депутатов были учтены.

«Основная цель законопроекта заключается в том, чтобы законодательно дать возможность пилотным регионам – Винницкой, Днепропетровской, Донецкой областям и г. Киев – отработать новые механизмы управления отраслью здравоохранения и ее финансирования. В абсолютном большинстве стран реформы в сфере здравоохранения начинались именно с практической апробации новой модели на локальном и региональном уровнях. Это делается для того, чтобы убедиться на практике в эффективности новой модели, ее приемлемости, и для того, чтобы была возможность внести в модель перед ее внедрением по всей стране нужные коррективы», - отметила Т. Бахтеева.

По ее словам, представленным законопроектом предлагается обеспечение четкого структурно-организационного и финансово-экономического разграничения процессов предоставления первичной, вторичной, третичной и экстренной медицинской помощи; юридическое определение содержания понятий первичной, вторичной и третичной медицинской помощи; создание такого принципиально нового для Украины типа медицинских учреждений, как центры первичной медико-санитарной помощи; для улучшения качества и эффективности специализированной (т.е. вторичной) медицинской помощи предусматривается осуществление оптимизации сети больниц и создание «госпитальных округов»; кроме того, законопроект предусматривает определение единой системы направлений.

Законопроект также предусматривает отработку в пилотных регионах новых механизмов финансирования оплаты труда медицинских работников, направленных на формирование у медиков мотиваций к оказанию пациентам качественной медицинской помощи.

«Я хочу подчеркнуть, что этот законопроект поддерживается руководителями пилотных областей, которые, как никто другой, заинтересованы в повышении качества и доступности медицинской помощи населению. Наш комитет на протяжение нынешнего года брал активное участие в разработке этого законопроекта, мы проводили выездные заседания в Винницкой, Донецкой и Днепропетровской областях и видели тот объем работы по подготовке к полноценному реформированию здравоохранения, который проводит руководство областей», - подытожила Татьяна Бахтеева.