Когда в Украине будет обязательное государственное медстрахования

Принятие закона об усовершенствовании оказания медицинской помощи позволит создать основу для будущего внедрения в Украине обязательного государственного медицинского страхования. Об этом заявила народный депутат, член парламентской фракции Партии регионов, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева, выступая сегодня с парламентской трибуны.

Она напомнила, что законопроект № 8602 «О внесении изменений в Основы законодательства Украины о здравоохранении относительно усовершенствования оказания медицинской помощи» был рассмотрен и поддержан Верховной Радой 16 июня в первом чтении.

«Несмотря на острые дискуссии, споры и разногласия, в первом чтении за него проголосовали 306 народных депутатов. Это говорит о том, что, независимо от политических взглядов и мотивов, для всех является очевидной необходимость реформирования отрасли здравоохранения. От нас – народных депутатов – зависит законодательное обеспечение проводимой реформы, и именно на это направлен рассматриваемый законопроект. Основы законодательства о здравоохранении – это конституция всей медицинской отрасли Украины, то, на чем она держится», - подчеркнула Т. Бахтеева.

Парламентарий отметила, что этот закон был принят еще 19 ноября 1992 года – почти 20 лет назад, и с тех пор в него вносились лишь косметические изменения, абсолютно не касающиеся фундаментальных основ.

«Существующая до сих пор редакция этого закона не давала развиваться нашей медицине, сдерживала любые позитивные изменения, поскольку они выходили за рамки законодательства», - констатировала она.

«Поэтому в Украине средняя продолжительность госпитализации пациентов в медицинские стационары почти в 2 раза выше, чем в странах ЕС. Такое нерациональное финансирование и управление привели к серьезным негативным последствиям на состояние здоровья наших граждан. К примеру, за последние 10 лет показатель общей заболеваемости подростков увеличился почти в 2 раза, в т.ч. по болезням органов крови - в 6 раз. Наши граждане живут в среднем на 12-14 лет меньше, чем в европейских странах», - отметила Татьяна Бахтеева.

Теперь же, по ее словам, во-первых, будет четко разграничено предоставление первичного, вторичного и третичного уровней медицинской помощи. Во-вторых, пациент получит право свободного выбора своего врача первичной медицинской помощи. В-третьих, будут четко структурированы медицинские направления по каждому уровню медицинского обслуживания. Также в законе будет дано определение таких важнейших видов помощи, как экстренная, паллиативная и медицинская помощь. Но самое главное – будет определена структура системы медицинских стандартов, которые будут обязательными для лечебных учреждений всех форм собственности.

«Этот закон - только начало реформы здравоохранения. Уже на следующей сессии мы должны рассмотреть законопроекты «Об учреждениях здравоохранения» и «Об экстренной медицинской помощи», работа над которыми сегодня активно ведется. Все эти законопроекты, в случае их принятия, станут основой для будущего внедрения в Украине обязательного государственного медицинского страхования», - резюмировала Т. Бахтеева.

Закон принят в целом и поддержан 240 народными депутатов.