Приняли законопроект о правах инвалидов

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно прав инвалидов".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 278 народных депутатов из 382, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом определено, что инвалидом является лицо со стойкими физическими, психическими, интеллектуальными или сенсорными нарушениями, обусловленными заболеванием, следствием травм или врожденными недостатками, которые мешают его эффективному участию в жизни общества наравне с другими гражданами. Дискриминация по признаку инвалидности запрещается.

Льготы инвалидам предоставляются на основании пенсионного удостоверения или удостоверения, подтверждающего назначение социальной помощи в соответствии с законами “О государственной социальной помощи инвалидам с детства и детям-инвалидам”, “О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и инвалидам” и других законов, в которых указана группа и причина инвалидности.

Органы государственной власти и органы местного самоуправления способствуют обеспечению прав инвалидов на полное включение в общественную жизнь.

Предусмотрено, что учебные заведения предоставляют образовательные услуги инвалидам наравне с другими лицами, в том числе путем создания надлежащего кадрового, материально-технического обеспечения и обеспечения разумного приспособления, учитывающего индивидуальные потребности инвалида.

Органы государственной власти и органы местного самоуправления способствуют усвоению языка жестов и поощрению языковой самобытности лиц с нарушениями слуха; гарантируют сохранение, изучение и всестороннее развитие языка жестов, его использования как средства воспитания, обучения, преподавания, общения и творчества; обеспечивают подготовку работников органов социальной защиты населения, правоохранительных органов, органов пожарной безопасности, аварийно-спасательных служб, заведений здравоохранения и тому подобное по овладению необходимыми навыками общения на языке жестов и тому подобное.

Телерадиоорганизации обеспечивают субтитрование или перевод на язык жестов передач и программ.