ВР одобрила законопроект "О противодействии торговле людьми"

Верховная Рада Украины одобрила в первом чтении проект закона "О противодействии торговле людьми".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного решения проголосовали 313 народных депутатов из 388, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом определяются организационно-правовые принципы противодействия торговле людьми, основные направления государственной политики в сфере противодействия торговле людьми, полномочия органов исполнительной власти, порядок установления статуса лиц, пострадавших от торговли людьми, и порядок предоставления помощи таким лицам.

Основными направлениями государственной политики в сфере противодействия торговле людьми является противодействие торговле людьми путем повышения уровня информированности населения, превентивной работы, снижения уровня уязвимости населения, преодоления спроса; борьбы с преступностью, связанной с торговлей людьми, путем выявления случаев торговли людьми, лиц, причастных к совершению преступления, привлечения их к ответственности; предоставление помощи и защиты лицам, пострадавшим от торговли людьми, путем совершенствования системы возобновления их прав, предоставления комплекса услуг, внедрения механизма взаимодействия субъектов в сфере противодействия торговле людьми.

Субъекты в сфере противодействия торговле людьми, которые осуществляют свою деятельность в границах, предусмотренных законами Украины, - специально уполномоченный центральный орган исполнительной власти в сфере противодействия торговле людьми, центральный орган исполнительной власти в сфере борьбы с преступностью, центральные органы исполнительной власти, местные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, правоохранительные органы, заграничные дипломатические учреждения Украины, центры социальных служб для семьи, детей и молодежи, заведения помощи лицам, пострадавшим от торговли людьми.

С целью противодействия торговле людьми специально уполномоченный центральный орган исполнительной власти в сфере противодействия торговле людьми координирует в пределах полномочий деятельность субъектов в сфере противодействия торговле людьми, в том числе направленную на реализацию Национального механизма взаимодействия; осуществляет мониторинг деятельности субъектов в сфере противодействия торговле людьми, и по его результатам готовит ежегодный доклад о состоянии реализации государственной политики в сфере противодействия торговле людьми; реализует мероприятия, способствующие искоренению предпосылок торговли людьми, в частности, по предупреждению насилия в семье и дискриминации по признаку пола и тому подобное.