Парламент принял программу "Питьевая вода Украины"

Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона о внесении изменений в Закон "Об Общегосударственной программе "Питьевая вода Украины" на 2006-2020 годы".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного решения проголосовали 300 народных депутатов из 386 зарегистрированных в сессионном зале.

Проектом предлагается утвердить новую редакцию Общегосударственной целевой программы "Питьевая вода Украины" на 2011-2020 годы с целью пересмотра и усовершенствования нормативно-правовой базы в сфере питьевого водоснабжения и водоотвода в связи с разработкой ряда новейших технологий и оборудования, введением в действие новых нормативно-правовых актов, которыми регулируются вопросы, связанные с выполнением программы.

В проекте определена цель, принципы и основные задачи программы, основные этапы выполнения программных мероприятий, выписаны положения, посвященные научно-техническому, организационному, финансовому обеспечению выполнения программы, а также контролю за ее выполнением.

Законопроект содержит также положение об основных направлениях и мероприятиях выполнения программы относительно охраны и рационального использования источников питьевого водоснабжения, технического переоснащения систем водопроводно-канализационного хозяйства, нормативно-правового и научно-технического обеспечения.