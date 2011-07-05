Переданы в суд уголовные дела против главврачей санаториев

Прокуратура Алушты передала в суд уголовные дела в отношении главных врачей санаториев «30 лет Октября» и «Алушта», принадлежащих закрытому акционерному обществу «Укрпрофздравница», которым инкриминируется незаконный отказ от пользования земельными участками площадью 0,98 и 0,29 га.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

«Преступными действиями руководителей здравниц, которые квалифицированы по ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины как превышение служебных полномочий, причинен ущерб почти на миллион гривен», - говорится в пресс-релизе.

Как сообщал УНИАН, прокуратура проводит массовые проверки деятельности «Укрпрофздравницы». Так, только в первой половине июня возбудждены 10 уголовных дел по фактам незаконных финансовых операций, операций с имуществом и землей ее оздоровительных учреждений.