В Украине будут внедрять опыт Германии по профилактике ВИЧ/СПИД

Общественные организации и социальные работники предлагают внедрять в Украине опыт Германии по профилактике ВИЧ/СПИД.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь на заседании Национального пресс-клуба реформ на тему “Лучшие практики многоотраслевых подходов к профилактике ВИЧ/СПИД среди молодежи и формирование навыков здорового образа жизни: опыт Европы и Украины”.

В заседании приняли участие социальные работники и представители общественности, которые в рамках проекта Европейского Союза “Совершенствование многоотраслевых подходов к профилактике ВИЧ/СПИД среди молодежи в Украине” посетили Гамбург.

Как отметила руководитель проекта Утэ ШУМАНН, целью поездки украинских социальных работников в Гамбург было ознакомление с так называемым “многосекторным сотрудничеством”. По словам У.ШУМАНН, в Гамбурге существует целая сеть организаций, которые предоставляют услуги по предупреждению заболевания ВИЧ, совместно планируя и реализуя соответствующие мероприятия, – проведение информационной работы среди всех слоев населения, размещение социальной рекламы, использование коммуникационных каналов, привлечение к социальной работе ВИЧ-положительных и тому подобное. “Все эти мероприятия финансируются за счет средств государственного и местных бюджетов, а также за счет частных средств”, - отметила У.ШУМАНН.

В свою очередь, директор районного Центра социальных служб для семьи, детей и молодежи г. Старобешево Донецкой области Татьяна ПАНЬКО уточнила, что на предупреждение распространения ВИЧ/СПИД в Гамбурге ежегодно выделяется 16 млн. евро.

Украинские социальные работники считают, что успех работы подобных организаций в Германии заключается в том, что они являются узкоспециализированными, но каждая из них четко реализует свои цели, знает свои целевые группы и возможности других организаций.

Региональный координатор проекта в Одессе Татьяна КИРЬЯЗОВА подчеркнула, что в Гамбурге большую роль в нераспространении ВИЧ/СПИД играет огромное количество информации об этой болезни и конкретных услугах по ее выявлению и лечению.

Учитывая опыт Германии, украинские участники программы предлагают создать сеть социальных организаций узкого направления, разработать специальные программы для учебных заведений, где будут формироваться практические жизненные навыки, а также ввести подготовку квалифицированных специалистов и вовлекать в социальную работу волонтеров и ВИЧ-положительных.

В то же время представители общественных организаций отмечают необходимость усиления государственного финансирования этой сферы.