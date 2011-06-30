Завтра в Украине ожидаются дожди, местами грозы, ночью в восточных и северных областях, днем в большинстве западных областей сильные дожди.

Ветер преимущественно восточный (в западных областях северо-западный), 5-10 м/с, в восточной и южной частях местами шквалы 15-20 м/с и град, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 10-15°, на побережье морей до 18°, днем 17-22°, на востоке, юге и Закарпатье 23-27°; на высокогорье Карпат и в горах Крыма ночью 6-11°, днем 11-16°.

В Киевской области в пятницу ночью сильный, днем умеренный дождь, местами гроза. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 17-22°. В Киеве температура ночью 13-15°, днем около 20°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 21-23°, в районе Одессы, Ялты и Алушты 10-11°, в Феодосии 17°; в Днепре возле Киева 20°.