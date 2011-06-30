Большинство студентов живут с родителями

Большинство украинских студентов живут в родительском доме и не испытывают особых материальных трудностей.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты годовой программы международных социологических исследований Института Горшенина «Студенты – образ будущего».

В частности, оценивая своё материальное положение, молодые люди России, Украины и Казахстана ответили, что не испытывают материальных трудностей за исключением особо крупных покупок, таких как жилье, автомобиль (Россия – 42,9%, Украина – 38,4%, Казахстан – 30,0%). Среди польских студентов такой ответ занял вторую позицию (27,8%), а на первом месте вариант ответа «в целом на жизнь хватает, но не на ценные вещи – мебель, холодильник» (31,2%).

В России и Украине этот вариант ответа находится на втором месте: Украина – 32,9%, Россия – 27,2%, а в Казахстане – на третьем (18,2%). Вторую же позицию среди казахских студентов занял вариант ответа «не испытываю никаких материальных трудностей» (25,4%).

Хватает на питание, но приобретение одежды и обуви уже вызывает трудности у 22,4% поляков, 14,0% украинцев, 13,4% россиян и 11,4% казахов.

Проживают совместно с родителями в их квартире или доме половина студентов России (50,3%), 40,7% студентов Украины, 39,0% польских студентов и только каждый четвертый молодой казах (25,7%). При этом более трети студентов Украины (36,1%) и Казахстана (36,8%) живут в общежитиях, тогда как в России и Польше в общежитии проживает лишь каждый десятый студент (11,1%). Также более трети студентов Польши (36,6%) снимают квартиру или комнату. В остальных странах исследования арендует жилье гораздо меньшее количество респондентов: Россия – 21,9%, Казахстан – 18,2%, Украина – 10,8%. Равное количество опрошенных россиян и казахов – 13,2% – проживает в собственной квартире или доме. В Украине таких студентов 9,8%, в Польше – 8,7%.

Комментируя результаты исследования, председатель совета директоров Конфедерации строителей Украины (КСУ) Лев ПАРЦХАЛАДЗЕ отметил, что вопрос отсутствия жилья зачастую создаёт риски выезда молодых и талантливых кадров на работу за границу. «Для более широкого и свежего прогрессивного взгляда развития столицы Украины мы привлекали студентов-выпускников Гарварда, Массачусетского технического института, Лондонской школы экономики и КИСИ», - рассказал он. Результаты работ этих молодежных групп поражали прогрессивностью и инновационностью. По словам предпринимателя, его конфедерацию очень радовало, что предложения украинских студентов в своих разработках были на равных и даже лучше их зарубежных сверстников. В тоже время, огорчение вызывало то, что наши лучшие студенты не всегда были готовы работать в Украине. Л.ПАРЦХАЛАДЗЕ отметил, что студенты при этом называли две основные причины: сложность самореализоваться профессионально и некомфортные условия жизни, в том числе, отсутствие жилья.

Также Л.ПАРЦХАЛАДЗЕ обратил внимание, что и сегодня украинская молодежь отводит важную роль решению жилищного вопроса. «Решение этой проблемы – задача национальной безопасности страны», - подчеркнул он.

Л.ПАРЦХАЛАДЗЕ рассказал, что его Конфедерация строителей Украины сегодня уже подготовила несколько новых законодательных разработок, которые смогут обеспечить массовое строительство жилья. «И мы надеемся, что будет достаточная политическая воля, чтобы поддержать эти инициативы. Создав условия для быстрого строительства жилья, мы сможем обеспечить его доступность для украинской молодежи. Это обеспечит возможность молодым украинцам возвращаться обратно в страну, многим не уезжать, оставаться в Украине и развивать как строительную отрасль, так и другие сектора экономики страны, которые смогут построить обновленную конкурентную европейскую экономику в Украине», - отметил бизнесмен.

Международное социологическое исследование «Студенты – образ будущего» проводилось Институтом Горшенина с октября 2010 года по март 2011 года. Всего согласно случайной выборке было опрошено 5 155 студентов в 22 высших учебных заведениях четырех стран: Украины, России, Польши, Казахстана.