Погода в Украине на завтра: дожди и холод

Завтра в Украине ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, в восточных областях и на севере Левобережья сильные дожди (ночью в северных и центральных областях местами небольшой дождь).

Ветер восточный и северо-восточный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 18°, днем 20-25°; на высокогорье Карпат и в горах Крыма ночью 5-10°, днем 12-17°.

В Киевской области в четверг ночью местами ожидаются небольшие дожди, днем кратковременные дожди, местами грозы. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 20-25°. В Киеве температура ночью 12-14°, днем 22-24°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 20-23°, в районе Одессы, Ялты и Алушты 9-12°, в Феодосии 16°; в Днепре возле Киева 20°.