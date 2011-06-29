Погода в Украине на завтра: дожди и холод
Температура воды в Черном море - 9-12°
Завтра в Украине ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, в восточных областях и на севере Левобережья сильные дожди (ночью в северных и центральных областях местами небольшой дождь).
Ветер восточный и северо-восточный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.
Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 18°, днем 20-25°; на высокогорье Карпат и в горах Крыма ночью 5-10°, днем 12-17°.
В Киевской области в четверг ночью местами ожидаются небольшие дожди, днем кратковременные дожди, местами грозы. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 20-25°. В Киеве температура ночью 12-14°, днем 22-24°.
Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 20-23°, в районе Одессы, Ялты и Алушты 9-12°, в Феодосии 16°; в Днепре возле Киева 20°.