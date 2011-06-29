Украина приняла участие в кампании против эксплуатации детей

Украинские правозащитники в Брюсселе приняли участие в кампании по борьбе с эксплуатацией детей.

Как сообщила собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе президент международного женского правозащитного центра “Ла Страда Украина” Екатерина ЛЕВЧЕНКО, в рамках кампании участники региональной встречи организаций, которые борются с детской проституцией, порнографией и торговлей детьми, пришли 28 июня к помещению Еврокомиссии, где установили плакаты с призывами о прекращении коммерческой и сексуальной эксплуатации детей.

К собравшимся вышла комиссар по вопросам внутренних дел ЕС Сесилия МАЛЬМСТРЁМ.

Е.ЛЕВЧЕНКО также сообщила, что в настоящее время всемирная организация ECPAT, которая борется с коммерческой и сексуальной эксплуатацией детей, вместе с компанией Body Shop и партнерами в странах мира проводит сбор подписей против коммерческой и сексуальной эксплуатации детей, нарушения прав ребенка, а также торговли детьми.

“В Европе собрано более 2 млн. 300 тыс. подписей, по всему миру собрано около 6,5 млн., в Украине мы собрали около 55 тыс. подписей, и до конца этой кампании - она должна завершиться в сентябре - мы хотим собрать около 100 тыс. подписей”, - сказала руководитель “Ла Страда Украина”, которая также является членом ECPAT.

“Почему это проходит здесь, возле Еврокомиссии? Потому что более года в стенах Еврокомиссии разрабатывается специальная директива против сексуальной эксплуатации детей. Для европейского сообщества, для ЕС это важный документ. Для Украины это также важный документ, потому что, как государство, мы заявляли, что должны согласовать свое законодательство с европейскими нормами и принципами”, - отметила Е.ЛЕВЧЕНКО.

Она также обратила внимание на то, что проект Директивы Евросоюза будет базироваться на Конвенции Совета Европы о борьбе с сексуальной эксплуатацией детей, которую Украина подписала, но пока не ратифицировала.

“Мы лоббируем ее ратификацию, потому что какие-либо европейские стандарты, они в нашем законодательстве увеличивают возможности защиты прав ребенка”, - подчеркнула Е.ЛЕВЧЕНКО.