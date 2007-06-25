Индийский десятиклассник провел операцию кесарева сечения роженице, сообщило индийское телевидение.

Операция прошла более двух месяцев назад в городе Маннапараи в южном штате Тамилнад. 15-летний "хирург" Дхилипан Радж сделал кесарево сечение роженице под присмотром родителей-врачей, которые практикуют в собственном медицинском центре.

Этот вопиющий случай стал достоянием общественности благодаря тщеславию отца юного "таланта" Муругесана, который записал операцию на видеокамеру и с гордостью продемонстрировал ее на встрече членов Индийской медицинской ассоциации.

Возмущенные нарушением закона и врачебной этики коллеги не разделили чувств отца, который надеялся прославиться как родитель самого юного хирурга в мире.

"Мы проводим расследование. Действия Муругесана оценит комиссия по этике. По итогам рассмотрения может быть принято решение о мерах в отношении хирурга", - заявил представитель ассоциации Вашиш Аччани.

Отца-хирурга оскорбила подобная реакция коллег по цеху, и он обвинил их в зависти. Между медиками произошла словесная перепалка.

Привлечь родителей-врачей к ответственности будет однако нелегко, так как отец подростка стер видеозапись операции и теперь утверждает, что его сын "просто наблюдал", как взрослые делают кесарево сечение, сообщает ТВ.

Хирург из Таминада не первый человек, который в погоне за рекордом поставил под угрозу жизни других людей. Ранее дальнобойщик из Тамилнада посадил за руль грузовика трехлетнего сына и вместе с ним выехал на дорогу общего пользования. В прошлом году в штате Орисса на востоке Индии тренер, обнаруживший у четырехлетнего мальчика незаурядную выносливость, организвал марафонский забег с его участием, подвергнув, по мнению медиков, организм ребенка смертельно опасной нагрузке.

РИА Новости