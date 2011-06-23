Неинфекционные заболевания - причина 70% смертей в Украине

Неинфекционные заболевания являются причиной 70% смертей в Украине.

Об этом было заявлено в Киеве на круглом столе, посвященном проблемам распространенности, причин и последствий неинфекционных болезней.

Участники круглого стола заявили, что, согласно статистике ВОЗ, ежегодно хронические неинфекционные заболевания уносят 35 млн жизней, таким образом, являясь причиной 60 % всех смертей в мире 40 % случаев фатальный исход можно предупредить.

В частности, сердечно-сосудистые заболевания являются одной из самых больших проблем здравоохранения.

Было также подчеркнуто, что по данным ВОЗ, к 2025 году прогнозируется заболеваемость на уровне 1.5 миллиарда человек в мире (т.е. каждый пятый). А в Украине острая ситуация обусловлена также и тем, что очень мало наших соотечественников должным образом следят за состоянием своего здоровья. Это напрямую связано с отсутствием правильного отношения государства к этому вопросу, а также с влиянием пропаганды алкоголя и курения, заявили участники круглого стола.

По словам кандидата медицинских наук, доцента кафедры кардиологии и функциональной диагностики Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.Шупика Ирины Давыдовой, существуют 9 факторов, которые определяют 90% риска возникновения острого инфаркта миокарда -повышенный холестерин, курение, алкоголь, стресс, диабет, повышенное давление, малоподвижный образ жизни, ожирение, малое потребление фруктов и овощей.

"Если исключить только первых два, то риск снизится на 66%, а это существенный показатель. Рецепт здорового образа жизни прост: увеличить физическую активность (хотя бы 45 мин ежедневной ходьбы), ограничить потребление алкоголя, натрия, жиров и холестерина, отказаться от курения, увеличить потребление калия, кальция и магния," - отметила И.Давыдова.

***Неинфекционные заболевания – это незаразные болезни, возникновение которых не связано с инфекционным агентом. Часто предрасположенность к ним заложена в генах, другие возникают под действием экологически вредных веществ и вследствие нездорового образа жизни.