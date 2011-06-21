Институт рака станет суперсовременным - Азаров

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ надеется, что через два-три года Национальный институт рака станет суперсовременным медицинским центром.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге, ознакомившись с подготовкой к началу работы нового хирургического корпуса Национального института рака.

По словам Н.АЗАРОВА, новый хирургический корпус уже готов для установки оборудования и в сентябре сможет принимать пациентов.

В следующем году, отметил премьер-министр, в Институте рака будет построен новый корпус для проведения химиотерапии.

«В течение двух-трех лет, я думаю, можно превратить Институт рака в суперсовременный медицинский центр», - сказал Н.АЗАРОВ.