Состоится заседание Нацсовета по вопросам здравоохранения при Президенте Украины
11:36, 22 июня 2007Страна
1
В понедельник, 25 июня, в 14.30 в актовом зале морфологического корпуса Национального медицинского университета имени А.А.Богомольця (проспект Победы, 34) состоится заседание Национального совета по вопросам здравоохранения при Президенте Украины.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, главная тема совещания – обсуждение вопроса выполнения Указа Президента Украины от 6 декабря 2006 года “О безотлагательных мерах по реформированию системы здоровья населения”.
Вход – по редакционным удостоверениям.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter