Состоится заседание Нацсовета по вопросам здравоохранения при Президенте Украины

В понедельник, 25 июня, в 14.30 в актовом зале морфологического корпуса Национального медицинского университета имени А.А.Богомольця (проспект Победы, 34) состоится заседание Национального совета по вопросам здравоохранения при Президенте Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, главная тема совещания – обсуждение вопроса выполнения Указа Президента Украины от 6 декабря 2006 года “О безотлагательных мерах по реформированию системы здоровья населения”.

Вход – по редакционным удостоверениям.