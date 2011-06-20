Янукович наградил медиков
08:29, 20 июня 2011Страна
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По случаю профессионального праздника
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отметил государственными наградами ряд работников медицинской отрасли по случаю Дня медицинского работника.
Как сообщает пресс-служба главы государства, награды медработникам предоставлены за значительный личный вклад в развитие отечественной системы здравоохранения, оказание высококвалифицированной медицинской помощи, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм.
Соответствующий Указ обнародован на официальном сайте Президента.
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