Янукович наградил медиков

08:29, 20 июня 2011
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По случаю профессионального праздника

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отметил государственными наградами ряд работников медицинской отрасли по случаю Дня медицинского работника.

Как сообщает пресс-служба главы государства, награды медработникам предоставлены за значительный личный вклад в развитие отечественной системы здравоохранения, оказание высококвалифицированной медицинской помощи, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм.

Соответствующий Указ обнародован на официальном сайте Президента.

 

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