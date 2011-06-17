Азаров пообещал медикам повышение зарплат

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в ходе встречи с работниками Луганской областной клинической больницы пообещал медикам повышение зарплат.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Луганской облгосадминистрации.

Во время встречи одной из главных проблем медики назвали низкие зарплаты. На это Н.АЗАРОВ заявил, что правительство намерено постепенно поднимать уровень оплаты труда медиков и других бюджетников в стране. «Первые шаги в этом направлении мы делаем уже сейчас», - отметил он.

Врачи рассказали премьеру о подвижках в модернизации системы здравоохранения области и непосредственно их лечебного учреждения.

В свою очередь, Н.АЗАРОВ отметил, что «правительство Украины в курсе тех преобразований, которые сейчас интенсивно идут в медицинской сфере Луганщины. И мы будем всячески содействовать и помогать руководителям области в этом».

Родильному отделению Луганской областной клинической больницы Н.АЗАРОВ вручил подарочный сертификат на приобретение аппарата для анестезии Leon стоимостью 300 тыс. грн.