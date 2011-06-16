Бахтеева: Реформирование медицины - процесс болезненный

Проведение реформы системы здравоохранения в любой стране является очень болезненным процессом, который зачастую имеет много противников.

Об этом сегодня сказала народный депутат Украины, член фракции Партии регионов, председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева в своем выступлении с трибуны по законопроектам №8602 «О внесении изменений в Основы законодательства Украины о здравоохранении относительно усовершенствования оказания медицинской помощи и №8603 «О порядке проведения реформировании системы здравоохранения в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой областях и г. Киеве».

«Оба законопроекта были рассмотрены на заседаниях нашего комитета и единогласно поддержаны. Это говорит о том, что независимо от политических взглядов и мотивов, для всех является очевидной необходимость реформирования отрасли здравоохранения и я благодарна своим коллегам, которые детально рассматривали и анализировали этот законопроект не как политики, а в первую очередь, как профессионалы – медики» - заявила Бахтеева.

Народный депутат сказала: за все 20 лет независимости Украины мы только и слышали разговоры о намерениях, планах что-то изменить в здравоохранении, особенно накануне выборов. Однако дальше разговоров дело не дошло. Потому что никто не хотел брать на себя ответственность и риски, связанные с проведением реформы здравоохранения. Это привело к тяжелейшим последствиям для состояния здоровья наших граждан.

Татьяна Бахтеева добавила: представленные законопроекты являются одними из основных законодательных актов, вокруг которых будет строиться реформа здравоохранения, инициированная Президентом Украины Виктором Федоровичем Януковичем.

«Принятие данных законопроектов позволит сделать первые шаги в реформе здравоохранения: включая эффективность работы лечебных учреждений, доступность и качество медицинской помощи, повышение зарплат медработников, защиты прав пациентов. И то, что сегодня оба законопроекта в первом чтении поддержали большинство депутатов, говорит о том, что здоровье нации выше всей политики» - резюмировала Бахтеева.