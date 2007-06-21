В Одесской инфекционной больнице откроют отделение для больных СПИДом

Отделение на 60 коек для больных СПИДом будет открыто в Одесской городской инфекционной больнице в 2008 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила руководитель горуправления охраны здоровья Елена ЯКИМЕНКО, выступившая на заседании координационного совета по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции, наркомании и туберкулеза.

По ее словам, «подготовка мест для таких пациентов является частью общего плана реконструкции инфекционной больницы». ВИЧ-инфицированные и сейчас находятся на излечении в стационаре, отметила Е.ЯКИМЕНКО, однако госпитализированы они по показателям других заболеваний.

Руководитель горуправления также высказала предположение, что «мэрия выделит средства для ремонта Городского центра СПИДа и оборудования «кабинетов доверия».

*** В Одессе зарегистрированы 19 тысяч ВИЧ-инфицированных – это 1,5% жителей города.