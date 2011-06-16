Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменения в статью 1 Закона Украины “Об охране детства”.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 293 из 398 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В данном законе изложено в новой редакции определение что такое многодетная семья: «Многодетная семья — семья, в которой супруги (муж и жена) состоят в зарегистрированном браке, вместе проживают и воспитывают трех и больше детей, в том числе каждого из супругов; или один отец (одна мать), который (которая) проживает вместе с тремя и больше детьми и самостоятельно их воспитывает». В состав многодетной семьи включаются также дети, которые учатся на дневной форме обучения в общеобразовательных, профессионально-технических и высших учебных заведениях, - до окончания учебных заведений, но не дольше, чем до достижения ими 23 лет.