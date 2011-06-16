Врачам-трансплантологам Института им.Шалимова грозит 15 лет

Предварительное следствие по делу врачей-трансплантологов Института им. Шалимова, обвиняемых в незаконных пересадках почек, завершено.

Об этом пишет газета "Сегодня" (№129 от 16 июня).

"Сейчас с материалами (дела) знакомятся обвиняемые и их защитники", - сообщила газете адвокат Мария САМБУР, защищающая хирурга Владислава ЗАКОРДОНЦА.

По ее словам, шестерым арестованным предъявлено окончательное обвинение по статьям 255 (создание преступной организации), 149 (торговля людьми), 143 (нарушение порядка трансплантации органов) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание - до 15 лет лишения свободы.

Адвокат предположила, что судебный процесс начнется в июле-августе. В то же время М.САМБУР не исключила, что надзирающий прокурор может не утвердить обвинение (следствие ведет милиция) и отправит дело на доследование, поскольку обвиняемые вину отрицают и отказались давать показания следствию.

Как сообщал УНИАН, 15 октября 2010 года были задержаны трое киевских врачей, подозреваемых в незаконной трансплантации почек. Их обвинили в том, что они летали в Баку и делали там операции по пересадке почек не от родственников (что запрещено в Украине).