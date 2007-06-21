Бахтеева: Медстрахование решит проблему качественного медобслуживания

Председатель Комитета Верховной Рады 5-го созыва по вопросам здравоохранения Татьяна БАХТЕЕВА уверена, что обязательное медицинское страхование граждан позволит решить проблему качественного медицинского обслуживания населения, а также социального и материально-технического обеспечения медицинских учреждений и персонала.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, об этом Т.БАХТЕЕВА заявила сегодня в Киеве на заседании Национального совета по вопросам противодействия туберкулезу и СПИДу.

По ее мнению, такой подход «позволит решить вопрос альтернативных источников финансирования медицины, что обеспечит достойное вознаграждение за труд медицинским работникам с одной стороны, а также качественную и доступную медицинскую помощь пациентам с другой стороны».

Т.БАХТЕЕВА считает, что Нацсовет должен «не популяризировать уже существующий законопроект», а давать конкретные предложения по его дальнейшему совершенствованию и оптимизации.

В контексте сказанного она подчеркнула, что сегодня на государственном уровне «крайне необходимо законодательно урегулировать вопросы защиты прав медработников и пациентов, а также вникнуть в конкретные проблемы медицины каждого региона».