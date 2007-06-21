В Крыму возбудили уголовное дело против медиков, искалечивших женщину

Прокуратура Джанкойского района Крыма возбудила уголовное дело по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками Джанкойской райбольницы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Крыма, женщина, которой джанкойские врачи делали аборт, больше не сможет иметь детей. "Женщина утратила возможность иметь детей из-за повреждений, нанесенных ей во время аборта врачами женской консультации джанкойской больницы", - отметили в прокуратуре АРК.

Наличие негативных последствий от действий акушера-гинеколога подтвердила комиссионная судебно-медицинская экспертиза.

Джанкойская прокуратура проводит дальнейшие следственные действия по данному делу.