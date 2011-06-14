Украине нужно реформировать службу крови - Бахтеева

Народный депутат от Партии регионов, председатель комитета ВР Украины по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева во Всемирный день донора крови заявила, что за последние 15 лет в Украине более чем в 2 раза уменьшилось количество доноров (было 1 млн.464 тыс., а стало всего лишь 657 тыс. доноров). Как заявила народный депутат в комментарии УНИАН, сегодня потребности медицинской отрасли Украины в препаратах крови удовлетворяются лишь на 17-25% по сравнению с нормативами, рекомендованными Всемирной организацией здравоохранения.

"Физически и морально устаревшее оборудование имеющихся в Украине учреждений службы крови не соответствует никаким современным стандартам. Это не позволяет избежать ошибок и обеспечить соблюдение соответствующих режимных требований в процессе сбора, переработки, хранения и транспортировки донорской крови и ее препаратов," - сказала Бахтеева.

Политик обратила особое внимание, что сегодня в Украине отсутствует соответствующая общегосударственная программа развития такого важнейшего сектора системы здравоохранения. «Единственным документом, который регулировал этот процесс, была Программа развития донорства крови и ее компонентов на 2002 – 2007 гг.., утвержденная постановлением Кабинета Министров Украины от 26 октября 2001 года № 1403. И к большому сожалению на сегодняшний день мы не имеем ни одного нового документа, который должен был бы придти на смену завершившейся 3 года назад программе» - констатировала Бахтеева.

Народный депутат заявила, что сегодня для государства и системы здравоохранения одним из главных вопросов является вопрос реформы службы крови и ее реализации. Ведь все, без исключения, должны понимать, что проблема надлежащего обеспечения потребностей отечественной медицины кровью и ее препаратами – это без преувеличения проблема государственного значения.