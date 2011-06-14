Зелень укропа снизит артериальное давление

Укроп - выходец из стран Средиземноморья. У нас, его стали использовать лишь в XVl веке, сообщает juliamoroz11.

В пищу используют молодые побеги укропа в качестве пряного овоща. Так уж повелось, что укроп у нас используется в основном свежем виде, чаще всего прямо из грядки. И это не случайно. В засоленном виде укроп многие свои полезные свойства теряет. Для зимнего хранения целесообразно листья укропа сушить. Зимой в питании используют и семена растения.

С давних пор укроп служит людям и как лекарственное растение. Он обладает способностью снижать повышенное артериальное давление, расширять просвет артериальных сосудов. Обладает он и мочегонным эффектом, возбуждает деятельность сердца при его переутомлении. Зелень укропа используют как желчегонное, послабляющее, отхаркивающее и улучшающее пищеварение средство, для улучшения аппетита, как источник витаминов и средство, успокаивающее нервную систему при бессоннице.

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