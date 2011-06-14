Сегодня – Всемирный день донора крови

Сегодня отмечается Всемирный день донора крови. Эта дата приурочена ко дню рождения Карла Ландштейнера /1868-1943/, австрийского врача и иммунолога, удостоенного в 1930 г. Нобелевской премии по физиологии и медицине за открытие групп крови у человека. Организаторами Всемирного дня донора крови являются Всемирная организация здравоохранения /ВОЗ/, Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца /МФКК/, Международная федерация организаций доноров крови /МФОДК/ и Международное общество по переливанию крови /МОПК/.

Целью этого ежегодного события является призыв большего числа людей к донорству крови. В этот день демонстрируется то, как системы здравоохранения и лица, разрабатывающие политику, работают над тем, чтобы сделать переливание крови более безопасным и доступным для людей во всем мире. На сегодня 62 страны достигли 100-процентного добровольного донорства крови против 39 в 2002 году, сообщает ВОЗ.

Для Всемирного дня донора крови 2011 г. выбрана тема "Больше крови - больше жизни." Эта тема подчеркивает насущную необходимость того, чтобы все больше людей в мире становились спасителями жизни других людей, регулярно и добровольно сдавая свою кровь.

В этом году ВОЗ и партнеры призывают общественность каждой страны присоединиться к кампании Всемирного дня донора крови и "Окрасить мир в красный цвет". С этой целью символически окрасить в красный цвет, закрыть красным материалом или подсветить красным светом памятники, популярные достопримечательности и здания; включать в сценографию артистических, культурных или музыкальных мероприятий тему красного цвета; или формировать "капли человеческой крови" в популярных общественных местах.

ВОЗ выбрала 14 июня в качестве дня для выражения признательности миллионам людей, которые спасают жизнь и улучшают здоровье других людей, сдавая свою кровь. В этот День внимание привлекается к необходимости регулярной сдачи крови для предотвращения ее нехватки в больницах и клиниках, особенно в развивающихся странах, где количество донорской крови крайне ограничено. Из 80 стран с низкими показателями наличия донорской крови /менее 10 случаев донорства на тысячу человек/ 79 являются развивающимися.