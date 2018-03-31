Чего боится холера

Холера - инфекционное заболевание, вызванное холерным вибрионом, его токсинами, которые проникают через рот в пищеварительный тракт здорового человека. Болезнь сопровождается повышенной проницаемостью клеточных мембран эпителия слизистой оболочки тонких кишок для воды и минеральных солей, протекает при обильном выделении их из организма с очень жидкими испражнениями, а также рвотными массами, характеризуется обезвоживанием, расстройствами водно-электролитного баланса, гемодинамики и функции почек. При неблагоприятных условиях холера быстро приобретает характер эпидемии или даже пандемии, т.е. охватывает многие страны, а со временем может достигать мирового распространения. В настоящее время доказано, что холера может вызываться холерными вибрионами следующих биотипов:

* Классическим холерным вибрионом (Vibrio cholerae), открытым Филиппо Пачини (1853) и Эдуардом Недзвецкий (1872); чистую культуру 1833 вывел немецкий микробиолог Роберт Кох;

* Вибрионом Эль-Тор (V. cholerae El Tor), выявлен на Синайском полуострове на трупе паломника на карантинной станции города Эль-Тор, Египет, немецким физиологом и бактериологом Эмилем Готтшлихом.

По своему строению вибрионы обоих типов совершенно одинаковы, но обладают различной способностью лизироваться бактериофагами. Вибрионы данных биотипов грамотрицательные палочки, представляющие слегка изогнутые или комкоподобные бактерии цилиндрической формы, имеющие на одном из своих концов жгутик и вследствие этого осуществляют очень активные поступательные движения. Тело микроба содержит соматический О-антиген, а жгутик - Н-антиген. Холерные вибрионы хорошо растут на искусственных питательных средах, имеющих щелочную реакцию. Классический вибрион и вибрион Эль-Тор разделяют на два серологических типа: Огава и Инаба. Холерные вибрионы образуют токсины трех типов, среди которых наибольшее значение в патогенезе имеет холероген.

Щелочная реакция среды, в которой находятся холерные вибрионы, способствует их существованию и размножению. В кислотной среде вибрионы быстро погибают. Дезинфицирующие вещества действуют на них губительно. При определенных условиях во внешней среде они длительное время сохраняют свою жизнеспособность, например, если они находятся в воде. Однако холерные вибрионы легко гибнут под действием высокой температуры и прямых солнечных лучей.

ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД БОЛЕЗНИ - 1-6 ДНЕЙ. Источником инфекции является больной холерой и бациллоносители. Xолера распространяется через непосредственный контакт с больными, через воду и пищевые продукты. В ее распространении большую роль играют мухи. Инкубационный период длится от 1 до 6 суток.

Роль основных источников инфекции при заболеваниях холерой играют больные, находящиеся в остром периоде проявления этой инфекции, особенно лица, страдающие алгидной формой, а также реконвалисценты в первые 4-5 дней после затухания основных симптомов заболевания. Больные алгидной формой холеры выделяют с жидкими испражнениями и рвотными массами (в обоих случаях - типа рисового отвара) огромное количество вибрионов.

У больных со стертыми, атипичными клиническими формами, а также у лиц, находившихся в контакте с больными и стали временными (транзиторными) носителями, холерные вибрионы выделяются в значительно меньших количествах, чем при алгидной форме холеры, хотя и эти лица имеют определенное эпидемиологическое значение. Вибриононосительство может продолжаться до 1-1,5 месяца и даже значительно больше. Необходимо тщательно выявлять все случаи заболевания холерой, вовремя изолировать больных, проводя полный комплекс противоэпидемических мероприятий, а в инфекционных больницах, куда они госпитализированы, делать надежную дезинфекцию их выделений перед спуском в общую канализацию.

При появлении случаев заболевания холерой в данном населенном пункте создаются чрезвычайные противоэпидемические комиссии и штаб эпидемического очага, наделенные соответствующими полномочиями и координирующие всю работу по борьбе с распространением инфекции.

Выявленных больных с клинически выраженными формами холеры помещают в инфекционный (холерный) госпиталь, который должен обслуживать хорошо подготовленный медицинский персонал.

Для выявления больных холерой среди лиц, имеющих клинические признаки, существуют «провизорные» специальные изоляторы или госпитали. Это дает возможность не только вовремя выявить больных холерой, но и приступить к раннему лечению.

В очагах, где выявлены случаи заболевания холерой, необходимо проводить наблюдения за практически здоровыми лицами, которые подвергались опасности заражения. Таких лиц помещают на 6 дней в обсерватор для клинического и бактериологического наблюдения. По истечении этого срока при отсутствии клинических симптомов кишечного заболевания, а также с получением повторных отрицательных результатов посева испражнений здоровых выписывают из обсерватора.

ПУТИ ЗАРАЖЕНИЯ. Заражение холерой происходит в результате проникновения холерных вибрионов через рот преимущественно с инфицированной не прокипяченной или не хлорированной водой или через грязные руки при загрязнении их фекалиями, которые содержат живые вибрионы. Значительно меньшую роль в распространении холеры играют загрязненные этими фекалиями молоко и другие пищевые продукты. Имеют значение и такие факторы, как сезон года (июль-сентябрь для стран с умеренным), температура внешней среды, в том числе воды в закрытых водоемах. При массовом распространении заболеваний холерой различают следующие типы эпидемий: водные, контактно-бытовые, пищевые и смешанные.

Проникнув через рот, холерные вибрионы подвергаются вредному для них воздействию кислого содержимого желудка, причем часть из них при этом погибает, а остальные поступают в двенадцатиперстную, а затем и в тонкую кишку, где происходит их размножение и одновременное с этим отмирания.

Заболеванию не свойственны воспалительные изменения слизистой оболочки тонкого кишечника, как это считалось до недавнего времени. Фактически под влиянием холерогена, в результате ферментативного процесса происходит усиленное выведение воды и минеральных солей в виде характерного для тяжелых форм холеры рисового отвара.

Считается, что эта картина поражения слизистой оболочки тонкого кишечника, остро развивается, является следствием токсических повреждений. Многие другие стороны патогенеза холеры также могут быть связаны с проявлениями токсической природы болезни, что вызывает так называемый эффект «рук женщины-прачки»

Инкубационный период холеры длится в среднем 2-3 дня, а иногда от 1 до 5 дней. Если больной, находящийся в инкубационном периоде, принимал в очаге антибиотики по поводу контакта с другим больным или с целью массовой экспресс-химиопрофилактики, инкубационный период может длиться, до 9-10 дней и даже больше.

ПРОФИЛАКТИКА БОЛЕЗНИ. В профилактике холеры особенно важно строгое выполнение санитарно-гигиенических требований по обеспечению правильного водоснабжения, канализации и очистки населенных мест, а также санитарная охрана государственных границ.

Профилактика сводится к госпитализации больных в больницах, изоляции подозрительных бациллоносителей и контактных лиц, прививок, санитарного контроля за очисткой и водоснабжением населенных мест, дезинфекции, санитарной охраны границ, установление карантина, усиление гигиенического надзора за пищевыми продуктами, диспансеризации лиц, переболевших холерой, борьбу с мухами и т.д.

С момента проявления в данной местности хотя бы единичных случаев заболевания холерой необходимо тщательно выявлять больных и подозреваемых на заболевание холерой, проводить их обязательную госпитализацию и лечение. Строгое соблюдение изложенных выше правил изоляции больных холерой и контактирующих с ними лиц, систематическое проведение дезинфекции в инфекционных (холерных) и «провизорных» госпиталях, а также в изоляторах является одной из мер профилактики. Очень важную роль в профилактике холеры играет тщательное выполнение всем населением требований личной гигиены. Карантин устанавливают в тех или иных местностях при наличии особых условий, способствующих распространению холеры.

Осуществление специфической профилактики (прививки) имеет вспомогательное значение; в настоящее время для иммунизации используется анатоксин, приготовленный из холерогена. Предварительные данные испытания этого препарата показали иммунологическую и противоэпидемическую эффективность.

Большого внимания заслуживает бактериологическое исследование на холерных вибрионов закрытых и проточных водоемов, рек и водоемов в местностях, где оказались случаи заболевания холерой, и проведения соответствующих противоэпидемических мероприятий.

Меры по предупреждению распространения инфекции от вибриононосителей, испражнения которые могут инфицировать воду и пищевые продукты, приобретают особое значение в очагах заболевания холерой. Необходимо своевременное выявление вибриононосителей в очагах заболеваний, которые появились раньше или продолжаются; это делается с помощью повторных бактериологических обследований жителей данного населенного пункта и в первую очередь декретированных профессиональных групп (выполняется в теплое время года). Проводится полный курс лечения вибриононосителей антибиотиками (тетрациклин), осуществляются обычные меры предосторожности, которые применяются в отношении бактерионосителей кишечных инфекций (например, брюшнотифозных бактерионосителей). Особого внимания требует выявления вибриононосителей среди лиц, работающих в пищевой промышленности, на предприятиях общественного питания и других декретированных лиц, отстраняют от выполнения своей профессиональной работы с повторным бактериологическим исследованием в соответствии с действующими правилами.

Подготовил Евгений Сивоконь.