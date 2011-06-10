СПИД в Украине - в центре внимания Генеральной ассамблеи ООН

Сегодня, 10 июня 2011 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке завершается трехдневное Заседание высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН по ВИЧ/СПИДу. Несмотря на отсутствие Президента Украины на этом мероприятии, наша страна оказалась в центре внимания: вместе с Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном форум открывала Татьяна Афанасиади, активистка движения по защите прав людей, живущих с ВИЧ, и наркозависимых (г. Одесса).

В своей речи, обращенной к присутствующим главам 30 государств и правительств, 192 официальным делегациям стран-участниц, Татьяна поделилась успехами и проблемами Украины и региона в борьбе с эпидемией, в частности заявив: «Наркозависимость и ВИЧ-инфекция требуют лечения, а не уголовного преследования. Программа заместительной опиоидной терапии - это мощнейший инструмент в борьбе с эпидемией ВИЧ-инфекции. Я благодарна своей стране за это прогрессивное решение - внедрение программы заместительной опиоидной терапии. Благодаря этому сейчас более 6 тысяч человек имеют возможность лечиться. Хочу подчеркнуть - именно лечиться! За 5 лет работы программы опиоидной заместительной терапии в моем родном городе я вижу, как меняются многие судьбы. Люди возвратились в семьи, нашли работу, прекратили криминальную деятельность, начинали лечение ВИЧ, туберкулеза. Однако, только в моей стране в таком лечении нуждаются более 50 тысяч человек».

Согласен с ней и представитель официальной делегации Украины на Генеральной Ассамблее, исполнительный директор МБФ «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине» Андрей Клепиков: «Программы заместительной терапии и профилактические программы снижения вреда для потребителей инъекционных наркотиков дают впечатляющие результаты в борьбе с эпидемией и демонстрируют положительный социальный эффект. Однако, несмотря на гарантии поддержки таких программ, которые предоставляет Закон, у нас в стране они до сих пор находятся под огромным давлением правоохранительных и контролирующих органов и постоянно висят на волоске». Примечательно, что как раз в эти дни в Кабинете Министров Украины активно обсуждаются результаты внедрения программ заместительной терапии в Украине и дальнейшие шаги в этом направлении.

Выступление Татьяны Афанасиади на открытии Генеральной Ассамблеи ООН задало тон обсуждению текста новой Декларации приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом на последующие 10 лет, которая будет одобрена по итогам Заседания высокого уровня 10 июня. В документе есть ряд принципиальных новшеств: Восточная Европа указана в качестве приоритетного региона, перечислены наиболее уязвимые группы, среди которых – потребители инъекционных наркотиков, женщины, вовлеченные в коммерческий секс, мужчины, практикующих секс с мужчинами. Существенно расширен раздел, посвященный обеспечению соблюдения прав человека. На этот раз в Декларации конкретизирован термин «снижение вреда» (в профильном украинском Законе по ВИЧ/СПИДу это было сделано еще в январе 2011 – см. статья 4, пункт 8).

В своей вступительной речи Татьяна Афанасиади сообщила мировому сообществу и о сложностях с которыми сталкивается Украина: «Сегодня в моем регионе, лечение гепатита «С» не доступно. Тысячи людей ждут, когда оно появится. Тысячи людей ждут антиретровирусной терапии. Многие из них умерли, так и не дождавшись, а те, кто получил, столкнулись с перебоями в ее поставках. Каждый день только в моей стране от СПИДа умирает 8 человек и 56 – инфицируются ВИЧ».

На фоне зафиксированного во многих странах резкого спада темпов распространения эпидемии (до 25%), о чем заявил в своей речи Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, такая ситуация в нашей стране вызывает серьезную озабоченность мирового сообщества, которую разделяет и Президент Украины В.Ф.Янукович. В его Обращении к Генеральной Ассамблее ООН, отмечается прогресс, которого достигла страна в борьбе с эпидемией, высоко оценена роль доноров и неправительственных организаций («невозможно переоценить вклад гражданского общества в дело борьбы с ВИЧ/СПИДом в Украине» говорится в обращении), но также признается и необходимость активизировать усилия госурства и гражданского общества, направленные на преодоление эпидемии.

«Выполнение Украиной обязательств, взятых перед мировым сообществом, требует лидерства и постоянного внимания со стороны Главы государства. Крайне важно, чтобы системное решение проблем, из-за которых ежедневно умирают наши сограждане, стало приоритетом государственной политики и адекватно финансировалось», - резюмирует представитель украинской делегации в ООН Андрей Клепиков.