Как уберечься от холеры

Министерство здравоохранения Украины советует населению соблюдать правила личной гигиены, чтобы защититься от холеры и других желудочно-кишечных заболеваний.

Об этом идет речь в обнародованной пресс-службой Минздрава Памятке для населения относительно профилактики распространения холеры.

В Памятке указывается, что холера – болезнь, которая вызывает многократные водянистые опорожнения и рвоту, и может привести к смерти от обезвоживания (потеря воды и солей из организма) в течение нескольких часов, если ее своевременно не лечить.

Холера распространяется через холерный вибрион, находящийся в фекалиях (опорожнениях) инфицированного человека, которые попадают на средства повседневного потребления, в питьевую воду или в воду, которую люди употребляют во время приготовления пищи, или при употреблении рыбы, которая выловлена из водоемов, зараженных холерным вибрионом.

Поэтому в Минздраве советуют «употреблять и использовать во время приготовления пищи только безопасную воду из проверенных источников или обработанную путем кипячения. Часто мыть руки с мылом чистой водой. Если отсутствует мыло, моющие средства или средства для дезинфекции рук, которые содержат спирт, обрабатывать руки золой или песком, после чего тщательно вымыть их чистой водой». Также советуют во время приготовления пищи подвергать ее термической обработке (особенно морепродукты, рыбу), а приготовленную пищу хранить в закрытом виде в холодильнике, тщательно мыть фрукты и овощи.

В случае подозрения на заболевание в Минздраве советуют срочно начинать регидратацию: употреблять солевые растворы при их наличии - регидрон, гастролит, при их отсутствии пить много жидкости. Своевременная регидратация может спасти вашу жизнь, говорится в Памятке.

Также советуют немедленно обратиться в ближайшее медицинское заведение, и продолжать пить солевые растворы во время перемещения в медицинское заведение.