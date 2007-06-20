Генпрокуратура проверит соблюдение законодательства относительно оздоровления детей

Генеральная прокуратура Украины поручила прокурорам на местах проверить соблюдение законодательства относительно оздоровления детей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры, по данным предыдущих прокурорских проверок свыше 100 оздоровительных учреждений, работавших в прошлом году, не начали работу во время летних каникул в этом году. Половина из них ведомственные или частные.

Проведенной непосредственно Генеральной прокуратурой Украины проверкой в Киевской области установлено, что из 19 оздоровительных учреждений 4 не функционируют. Почти в каждом втором не соблюдаются санитарные условия пребывания детей, ненадлежащим образом организован воспитательный процесс и досуг. В отдельных пришкольных лагерях нарушаются требования санитарного законодательства по организации питания и отдыха школьников. Дети находятся в неприспособленных помещениях, а в некоторых из них, из-за ремонта классных комнат, вынуждены находиться на улице.

Ввиду такой ситуации, Генеральной прокуратурой Украины поручено прокурорам на местах проверить соблюдение законодательства относительно оздоровления детей, обеспечения сохранения сети оздоровительных учреждений, санитарно–курортных учреждений для детей, пресечения незаконной их ликвидации, перепрофилирования.