В Украине презентовали французские автомобили скорой помощи

8 июня в центре Львова, на площади перед Оперным театром, состоялась презентация современных автомобилей скорой помощи фирмы «Рено», которые в ближайшее время будут производить на ЛАЗе для потребностей Львова в контексте проведения Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, участие в презентации принял вице-премьер-министр Украины – министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ.

«Машины, которые мы сегодня видим – из Франции, но я думаю, что в ближайшие несколько месяцев ЛАЗ освоит большинство деталей. Я думаю, что для Львова – это очень интересный проект, поэтому желаю и городу, и заводу, успеха и процветания. В связи с приближением чемпионата меня сегодня наполняют положительные эмоции, с каждым днем все большие, но самые положительные эмоции будут после 2 июля, после финала. Планируется к Евро-2012 произвести от 250 до 400 машин скорой помощи. Одна такая машина будет стоить от 70 до 80 тыс. евро, во Франции такая машина стоит 100 тыс. евро. Насколько мне известно, дальше Renault планирует попробовать здесь производить грузовые машины плюс микроавтобусы», - отметил Б.КОЛЕСНИКОВ.

До конца года каждый город, который будет принимать Евро-2012, получит по 25 таких автомобилей.

На презентации также присутствовал президент ФФУ Георгий СУРКИС, директор турнира Евро-2012 в Украине Маркиян ЛУБКИВСКИЙ, Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Украине Жак ФОР, генеральный директор компании «Renault Украина» Марк ЛЕ-ГРАСЬЕ, председатель Львовской ОГА Михаил ЦИМБАЛЮК, председатель наблюдательного совета ООО «Львовские автобусные заводы» Игорь ЧУРКИН.