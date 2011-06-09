На ЮБК произошли сдвиги отвесного склона высотой 12 метров

Сдвиги отвесного склона высотой 12 метров произошли в районе Ласпинской бухты (Севастопольский регион).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления МЧС Украины в городе Севастополе, пострадавших нет. Объем обвала составил около 60 кубометров. Часть пляжа полностью перекрыта.

Существует возможность возникновения повторного сдвига почвы на некоторых участках верхней части склона. Также на береговой полосе отмечены два обвала в пляжной зоне, объемом до 20 кубических метров.

По указанию Управления МЧС силами детского оздоровительного лагеря «Ласпи» проведена работа по установлению дополнительных предупредительных табличек, ограждению опасного участка, ведется наблюдение и патрулирование данной территории.

Как добавили в пресс-службе, с наступлением лета сотрудники МЧС начали проверки береговой зоны по берегоукрепительным мероприятиям, а также проводить беседы с местными жителями об опасности схода грунта.

В Управлении МЧС Севастополя также напомнили, что в июле прошлого года в поселке Каче произошел сход грунта. Тогда отдыхающих спас парапланерист, который с воздуха заметил, что с обрыва сыплются камни. И это был не первый случай обвала берега в Каче. Летом 2005 года после обильных дождей на пляж обрушился оползень. Тогда погибла 16-летняя девушка, приехавшая на отдых из России.