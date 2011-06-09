В Украине увеличивается количество больных с меланомой

Отечественные специалисты обращают внимание на возрастающую как в мире, так и в Украине тенденцию к увеличению заболеваемости людей злокачественными заболеваниями кожи.

Об этом шла речь на пресс-конференции в УНИАН, посвященной результатам проведения в Украине всемирного Дня меланомы, который проходил 20 мая 2011 г. В пресс-конференции приняли участие: президент Украинской ассоциации врачей-дерматовенерологов и косметологов, завкафедрой дерматологии и венерологии Национального медуниверситета имени О.Богомольца, профессор Виктор СТЕПАНЕНКО; доктор медицинских наук, завотделением опухолей кожи и мягких тканей Национального института рака Сергей КОРОВИН; бренд-менеджер Лаборатории “La Roсhe-Posay” Наталия СЕРИКОВА и генеральный директор Института дерматологии и косметологии доктора Богомолец Лариса ОРЕХОВА.

Так, В.СТЕПАНЕНКО отметил: “За последние 50 лет в общемировом масштабе уровень заболеваемости злокачественными заболеваниями кожи вырос почти на 600%. Это общемировая тенденция, в том числе и в Украине”.

Со своей стороны В.КОРОВИН проинформировал, что среднестатистическая заболеваемость, в частности, меланомой кожи в Украине – это 5,5 случаев на 100 тысяч населения.

“Но я считаю, что уровень заболевания меланомой значительно выше, чем среднестатистическая цифра по Украине. Я понимаю, что обратились на обследование в День меланомы не те, кому просто нечем было заняться, а обратились те, кто имел какие-то проблемы. Поэтому статистика общеукраинская будет более фатальной”, - выразил мнение заведующий профильным отделением Национального института рака.

По его данным, в Украине ежегодно фиксируется 20 тысяч новых злокачественных опухолей кожи, из них меланома – всего 10%, но она является наиболее актуальным заболеванием кожи, потому что оно является самым фатальным из известных врачам.

“Если говорить о позиционировании Украины во всем мире относительно заболеваний злокачественными опухолями кожи, то мы занимаем где-то 30-40 позицию. По сравнению, в частности с Соединенными Штатами Америки, где ежегодно диагностируется 60 тыс. случаев меланомы кожи, в Украине - 2,5 тыс. Если говорить о раке кожи в целом, то мы также далеки от мировых лидеров... Это в принципе позитив, но нельзя успокаиваться. Благосостояние наших граждан растет и они все больше могут себе позволить отдыхать в экзотичных теплых странах”, - отметил В.КОРОВИН, при этом напомнив, что рак кожи вызывает преимущественно солнечная радиация, то есть бесконтрольное пребывание на солнце. “А у подавляющего большинства украинцев нет культуры такого отдыха”, - добавил он.

Что касается Дня меланомы в Украине В.СТЕПАНЕНКО сообщил, что в этом году проектом по организации обследования граждан был охвачен 21 город Украины. Партнер проекта “La Roсhe-Posay” обеспечил для этой учебы 50 врачей. За один день в стране были обследованы 4 тысячи человек. Среди обследованных предварительно выявлено 89 меланом, 117 случаев заболевания раком кожи и 84 случая других злокачественных патологий кожи. Все пациенты с предварительным диагнозом направлены на дообследование и подтверждение диагноза в специализированные онкологические учреждения по месту жительства.

Специалисты надеются, что в следующем году проектом удастся также охватить практически все регионы Украины и на основании этого сделать более точные прогнозы по поводу тенденций указанными заболеваниями в Украине.

“Доступность дерматолога, онколога в нашей стране пока еще далека от совершенства. Но благодаря такого рода акциям мы приближаем врача к пациенту. И самое главное, мы активизируем пациента. Если раньше он не обращал на это внимания и приходил, когда, как правило, уже было поздно, то сейчас этой просветительской деятельностью пациенты со злокачественными опухолями кожи обращаются к онкологам на ранних стадиях. И это заслуга таких мероприятий (в рамках проведения Дня меланомы) и они очень важны”, - уверен В.КОРОВИН.

Он также обратил внимание, что женщины являются лидерами среди больных меланомой, и при этом заметил: “Но есть такая парадоксальная ситуация, причем она характерна только исключительно для нашей страны: за последние 10 лет прирост пациентов со злокачественными опухолями происходил в основном за счет мужского населения”.

Представитель Лаборатории “La Roсhe-Posay” Н.СЕРИКОВА отметила, что для поддержки проекта была создана бесплатная информационная линия 0-800-501-15-08, которая продолжает работать и на нее можно позвонить по телефону не только во время проведения Дня меланомы, но в любой день и получить соответствующие консультации специалистов. Также заработал информационный сайт, посвященный проблеме меланомы www.myskincheck.com.ua, на котором, в том числе, размещен перечень медицинских учреждений, в которых можно пройти обследование на заболевание кожи и которые обеспечены современным специальным оборудованием.

В.КОРОВИН заверил, что вообще в любой день в любом медицинском профильном учреждении города или области Украины человек может пройти бесплатное обследование на меланому. Специалисты отметили важность выявления заболевания на ранней стадии, что позволяет значительно уменьшить смертность от нее.