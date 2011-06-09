В Украине увеличивается количество больных с меланомой

09:38, 09 июня 2011
Страна
0

Женщины являются лидерами среди больных меланомой. Но есть парадоксальная ситуация, характерная только для нашей страны: за последние 10 лет прирост пациентов со злокачественными опухолями происходил за счет мужского населения...

Отечественные специалисты обращают внимание на возрастающую как в мире, так и в Украине тенденцию к увеличению заболеваемости людей злокачественными заболеваниями кожи.

Об этом шла речь на пресс-конференции в УНИАН, посвященной результатам проведения в Украине всемирного Дня меланомы, который проходил 20 мая 2011 г. В пресс-конференции приняли участие: президент Украинской ассоциации врачей-дерматовенерологов и косметологов, завкафедрой дерматологии и венерологии Национального медуниверситета имени О.Богомольца, профессор Виктор СТЕПАНЕНКО; доктор медицинских наук, завотделением опухолей кожи и мягких тканей Национального института рака Сергей КОРОВИН; бренд-менеджер Лаборатории “La Roсhe-Posay” Наталия СЕРИКОВА и генеральный директор Института дерматологии и косметологии доктора Богомолец Лариса ОРЕХОВА.

Так, В.СТЕПАНЕНКО отметил: “За последние 50 лет в общемировом масштабе уровень заболеваемости злокачественными заболеваниями кожи вырос почти на 600%. Это общемировая тенденция, в том числе и в Украине”.

Со своей стороны В.КОРОВИН проинформировал, что среднестатистическая заболеваемость, в частности, меланомой кожи в Украине – это 5,5 случаев на 100 тысяч населения.

“Но я считаю, что уровень заболевания меланомой значительно выше, чем среднестатистическая цифра по Украине. Я понимаю, что обратились на обследование в День меланомы не те, кому просто нечем было заняться, а обратились те, кто имел какие-то проблемы. Поэтому статистика общеукраинская будет более фатальной”, - выразил мнение заведующий профильным отделением Национального института рака.

По его данным, в Украине ежегодно фиксируется 20 тысяч новых злокачественных опухолей кожи, из них меланома – всего 10%, но она является наиболее актуальным заболеванием кожи, потому что оно является самым фатальным из известных врачам.

“Если говорить о позиционировании Украины во всем мире относительно заболеваний злокачественными опухолями кожи, то мы занимаем где-то 30-40 позицию. По сравнению, в частности с Соединенными Штатами Америки, где ежегодно диагностируется 60 тыс. случаев меланомы кожи, в Украине - 2,5 тыс. Если говорить о раке кожи в целом, то мы также далеки от мировых лидеров... Это в принципе позитив, но нельзя успокаиваться. Благосостояние наших граждан растет и они все больше могут себе позволить отдыхать в экзотичных теплых странах”, - отметил В.КОРОВИН, при этом напомнив, что рак кожи вызывает преимущественно солнечная радиация, то есть бесконтрольное пребывание на солнце. “А у подавляющего большинства украинцев нет культуры такого отдыха”, - добавил он.

Что касается Дня меланомы в Украине В.СТЕПАНЕНКО сообщил, что в этом году проектом по организации обследования граждан был охвачен 21 город Украины. Партнер проекта “La Roсhe-Posay” обеспечил для этой учебы 50 врачей. За один день в стране были обследованы 4 тысячи человек. Среди обследованных предварительно выявлено 89 меланом, 117 случаев заболевания раком кожи и 84 случая других злокачественных патологий кожи. Все пациенты с предварительным диагнозом направлены на дообследование и подтверждение диагноза в специализированные онкологические учреждения по месту жительства.

Специалисты надеются, что в следующем году проектом удастся также охватить практически все регионы Украины и на основании этого сделать более точные прогнозы по поводу тенденций указанными заболеваниями в Украине.

“Доступность дерматолога, онколога в нашей стране пока еще далека от совершенства. Но благодаря такого рода акциям мы приближаем врача к пациенту. И самое главное, мы активизируем пациента. Если раньше он не обращал на это внимания и приходил, когда, как правило, уже было поздно, то сейчас этой просветительской деятельностью пациенты со злокачественными опухолями кожи обращаются к онкологам на ранних стадиях. И это заслуга таких мероприятий (в рамках проведения Дня меланомы) и они очень важны”, - уверен В.КОРОВИН.

Он также обратил внимание, что женщины являются лидерами среди больных меланомой, и при этом заметил: “Но есть такая парадоксальная ситуация, причем она характерна только исключительно для нашей страны: за последние 10 лет прирост пациентов со злокачественными опухолями происходил в основном за счет мужского населения”.

Представитель Лаборатории “La Roсhe-Posay” Н.СЕРИКОВА отметила, что для поддержки проекта была создана бесплатная информационная линия 0-800-501-15-08, которая продолжает работать и на нее можно позвонить по телефону не только во время проведения Дня меланомы, но в любой день и получить соответствующие консультации специалистов. Также заработал информационный сайт, посвященный проблеме меланомы www.myskincheck.com.ua, на котором, в том числе, размещен перечень медицинских учреждений, в которых можно пройти обследование на заболевание кожи и которые обеспечены современным специальным оборудованием.

В.КОРОВИН заверил, что вообще в любой день в любом медицинском профильном учреждении города или области Украины человек может пройти бесплатное обследование на меланому. Специалисты отметили важность выявления заболевания на ранней стадии, что позволяет значительно уменьшить смертность от нее.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter