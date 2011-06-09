В Украине запретили проведение целительства на массовую аудиторию

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования разрешительных процедур».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщал УНИАН, 19 мая Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования разрешительных процедур».

Законом предусмотрено, что народная медицина (целительство) – методы оздоровления, профилактики, диагностики и лечения, которые основываются на опыте многих поколений людей, устоялись в народных традициях и не нуждаются в государственной регистрации.

Лица, которые не имеют специального медицинского образования, зарегистрированы в установленном законом порядке как физические лица – предприниматели и получили специальное разрешение на занятие народной медициной (целительством), выданное Министерством здравоохранения Украины или уполномоченным им органом, имеют право на занятие народной медициной (целительством).

Квалификационные требования к физическим лицам - предпринимателям, которые занимаются народной медициной (целительством), и условия для занятия народной медициной (целительством) устанавливаются Министерством здравоохранения.

Порядок выдачи специального разрешения на занятие народной медициной, перечень документов, необходимых для получения этого документа, и аннулирования специального разрешения на занятие народной медициной устанавливаются Кабинетом министров Украины.

Срок действия специального разрешения на занятие целительством составляет пять лет.

Решение о выдаче или отказе в выдаче специального разрешения на занятие народной медициной принимается на протяжении 30 рабочих дней со дня представления документов.

Государственный надзор (контроль) за выполнением физическими лицами - предпринимателями условий занятия народной медициной осуществляется Министерством здравоохранения или уполномоченным им органом путем проведения плановых или внеплановых проверок в соответствии с требованиями Закона «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности».

В законе определены основания для отказа в выдаче специального разрешения на занятие целительством.

Также в законе определены основания для аннулирования специального разрешения на занятие целительством.

Занятие народной медициной с нарушением установленных законодательством требований влечет за собой ответственность согласно закону.

Запрещается проведение целительства на массовую аудиторию, в том числе с использованием средств массовой информации.