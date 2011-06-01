Забота о детях-сиротах должна стать приоритетом государства

Забота о детях, лишенных родительской опеки, является приоритетом государственной политики. Об этом заявила народный депутат, член парламентской фракции Партии регионов, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам

здравоохранения Татьяна Бахтеева во время посещения Донецкого областного дома ребенка "Малютка" по случаю Международного дня защиты детей.

"На протяжении многих последних лет я не изменяю доброй традиции - в Международный день защиты детей посетить Дом малютки, посмотреть в открытые, искренние глазки маленьких воспитанников дома, вручить подарки, выслушать работников заведения, услышать их проблемы и помочь их решить. Здесь я всегда чувствую теплоту и искренность настоящей большой семьи", - сказала Татьяна Бахтеева.

Депутат заявила: государство создаст все условия этим деткам для полноценной жизни, будет стимулировать усыновление, даст шанс каждому ребенку получить образование, жилье, работу, независимо от того, где живут и кем воспитываются эти дети. Это не просто обязанность, это святой долг нашего государства", - подчеркнула она.

"На сегодняшний день в Украине проживает 101 тыс. детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы. И самое страшное то, что 75% из них сироты при живых родителях. Около 50 тыс. детей живут в кризисных семьях. Несмотря на то, что вырос уровень рождаемости за последние годы, количество детского населения продолжает уменьшаться из

года в год", - отметила Т. Бахтеева.

"1 сентября 2011 года Украина присоединится к европейской конвенции, благодаря чему у нас будут внедрены соответствующие стандарты защиты прав сирот и усыновленных детей, - сообщила она. - 19 мая Верховной Радой был принят документ, заметно упрощающий систему усыновления, в частности, разрешения на него без согласия родителей, в

течение двух месяцев не забравших сынишку или дочь из заведения здравоохранения. Кроме того, по информации народного депутата, сегодня в Украине проживает 165 тыс. детей-инвалидов, это около 2% всего детского населения страны. Ежегодно впервые приобретают инвалидность 18 тыс. детей. Первое место среди причин,

формирующих структуру первичной инвалидности детей, принадлежит врожденным аномалиям, деформациям и хромосомным нарушениям (более 45 тыс. детей). И самое печальное то, что ежегодно количество

детей-инвалидов увеличивается на 18-20 тыс. человек. Поэтому уже сегодня необходимо создать единую систему учета инвалидов", - добавила парламентарий.

Также она отметила, что в государственной поддержке нуждаются и многодетные семьи. "В последние годы среди семей с двумя детьми 40% находятся за чертой бедности, с тремя и больше детьми 64%, - отметила Татьяна Бахтеева.