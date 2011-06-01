Утверждено Положение о Госслужбе молодежи и спорта Украины
11:04, 01 июня 2011Страна
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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом № 636/2011 утвердил Положение о Государственной службе молодежи и спорта Украины.
Текст документа обнародован на официальном сайте главы государства.
Этим указом признан утратившим действие Указ Президента Украины от 18 августа 2005 года № 1176 "О Министерстве Украины по делам семьи, молодежи и спорта".
Кабинету министров Украины поручено привести в двухмесячный срок свои нормативно-правовые акты в соответствие с этим Указом.
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