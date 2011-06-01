Утверждено Положение о Госслужбе молодежи и спорта Украины

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом № 636/2011 утвердил Положение о Государственной службе молодежи и спорта Украины.

Текст документа обнародован на официальном сайте главы государства.

Этим указом признан утратившим действие Указ Президента Украины от 18 августа 2005 года № 1176 "О Министерстве Украины по делам семьи, молодежи и спорта".

Кабинету министров Украины поручено привести в двухмесячный срок свои нормативно-правовые акты в соответствие с этим Указом.