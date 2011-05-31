Погода на первый день лета

1 июня в Украине, по прогнозам синоптиков, осадки не ожидаются, лишь днем в южной части и в карпатском регионе местами пройдет кратковременный дождь, гроза, во время гроз местами шквалы 15-20 м/с.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер в течение суток будет преобладать северо-восточный, восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 27-32°, в Крыму и в карпатском регионе 23-28°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 15-20°.

В Киеве и области без осадков. Температура ночью в области 13-18°, днем 27-32°. В г. Киеве температура ночью 16-18°, днем 29-31°.

31 мая температура воды в Черном и Азовском морях 17-21°; в Днепре возле Киева 20°.