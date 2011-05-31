Вреден ли Wi-Fi для здоровья человека

Проблему вредного влияния электромагнитного излучения и Wi-Fi на здоровье человека нужно изучать на профессиональном уровне.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии председателя Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины Владимира СЕМИНОЖЕНКО по поводу основной идеи доклада постоянного комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы, в котором идет речь о вредном влиянии электромагнитного излучения. В связи с этим комитет рекомендует Совету Европы сократить использование мобильных телефонов и Wi-Fi в школах.

По мнению В.СЕМИНОЖЕНКО, соответствующие системные исследования должно инициировать и финансово поддержать государство, ведь именно оно больше всего заинтересована в том, чтобы отделить мифы от фактов.

«Развитие информатизации в Украине и при этом предотвращение вредного влияния новейших технических средств на здоровье человека – эти два задания должны решаться одновременно, в любом случае – не одно за счет другого», - сказал В.СЕМИНОЖЕНКО.

Как отметил В.СЕМИНОЖЕНКО, уровень информатизации в Украине остается очень низким. Согласно последним социологическим исследованиям, интернетом пользуются лишь 30% граждан. Он считает, что в подобной ситуации единственный верный путь – это «поиск компромисса между развитием и внедрением в жизнь новейших технологий и сохранением здоровья нации».

Как сообщал УНИАН, постоянный комитет ПАСЕ на заседании в Киеве 27 мая обсуждал проект доклада о вреде мобильных телефонов для детей. В докладе, в частности, содержится призыв к правительствам стран-членов Совета Европы запретить использование мобильных телефонов, а также систем WiFi и WLAN в школах из-за потенциального негативного их влияния на здоровье. Проект доклада планируется вынести на обсуждение сессии ПАСЕ в июне этого года в Страсбурге.