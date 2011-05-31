Акимова надеется, что ВР примет закон о реформах в медицине

Первый заместитель председателя Администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА надеется, что Верховная Рада на текущей сессии примет законы о реформировании здравоохранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.АКИМОВА заявила сегодня в Днепропетровске на пресс-конференции, посвященной презентации модели управления проектом «Модернизация здравоохранения в Днепропетровской области».

По словам И.АКИМОВОЙ, проекты закона о модернизации здравоохранения в пилотных областях и закона об изменениях основ здравоохранения в мае зарегистрированы в Верховной Раде. По предварительной информации, они будут рассмотрены профильным комитетом парламента на будущей неделе и переданы на рассмотрение сессии.

«Я надеюсь, что депутаты всех фракций, которые прекрасно понимают состояние здравоохранения в Украине, не смогут поднять руки против этих законов. Думаю, что до того, как Верховная Рада пойдет на каникулы, эти два закона – возможно, один в первом чтении, а второй в двух чтениях, будут приняты депутатами», - отметила И.АКИМОВА.

По ее словам, законопроекты направлены на оптимизацию сети медицинских заведений в регионах и содержат новую систему финансирования отрасли.

И.АКИМОВА подчеркнула, что реформирование системы здравоохранения начнется в трех пилотных областях – Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и в городе Киев.

По словам И.АКИМОВОЙ, при такой системе здравоохранения, как в Украине, жить дальше нельзя.

«В Украине больничных коек вдвое больше, чем в развитых странах Европы. И при этом украинцы живут на 10 лет меньше», - отметила И.АКИМОВА.