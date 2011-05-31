В Приазовье и на Черноморском будут искать холеру

Министерство здравоохранения Украины обязало главных санитарных врачей во всех областях Приазовского и Черноморского побережья провести исследование внешней среды на возможное наличие холеры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил министр здравоохранения Украины Александр АНИЩЕНКО вчера вечером в Мариуполе после посещения в инфекционном отделении городской больницы №4 четырех заболевших холерой горожан.

«В понедельник на селекторном совещании была дана команда всем главным санитарным врачам областей Приазовского региона и Черноморского – Одесского, Крымского, Николаевского, Херсонского - о том, что они должны точно также (как в Мариуполе) провести исследование внешней среды – воды морской, речной, а также рыбы и фекальных масс», - сказал министр.

«Извините за натурализм, но мы должны узнать, какова картина у нас по всей стране», добавил А.АНИЩЕНКО.

Он подчеркнул, что дополнительные меры контроля введены для того, чтобы можно было без опасения в курортный сезон открыть оздоровительные центры на морском побережье.

«Самое главное, мы надеемся, что соблюдение всех мероприятий позволит нам открыть на первом этапе оздоровительные центры, турбазы, пансионаты и т. д. Но до получения ответов результатов анализов не будем давать послабления, будут применяться жесткие меры безопасности», - сказал глава Минздрава.

Говоря конкретно о Мариуполе, А.АНИЩЕНКО сообщил, что «на заседании городской чрезвычайной противоэпидемической комиссии все руководители силовых органов получили команду – поставить на пляжах таблички (о запрете купания), выставить патрули, которые будут патрулировать по всему побережью».

Вместе с тем А.АНИЩЕНКО считает, что «оздоровительный период здесь начнется в соответствие с графиком, но до особого распоряжения будет запрет на купание и лов рыбы».

Как сообщал УНИАН. 29 мая в Мариуполе были госпитализированы 4 человека, заболевшие холерой. По предварительным данным, источником заражения людей стала выловленная местными рыбаками рыба (бычки) и морская вода.

Прибывший 30 мая министр здравоохранения А.АНИЩЕНКО заверил, что ситуация со вспышкой в Мариуполе холеры контролируемая.